Addio al Principe Italia è morto all’improvviso | profonda tristezza
C’è un silenzio insolito tra i palazzi storici di Roma, un vuoto che si avverte persino tra le mura delle dimore più antiche. Una notizia improvvisa, che nessuno si aspettava, ha lasciato senza parole famiglie nobili, appassionati d’arte e chiunque abbia incrociato la sua strada. Ma cosa è davvero successo? >> “Vi prego, riportatecelo”. Nadia Toffa, il furto choc e scatta l’appello della mamma: cosa hanno portato via Basta uno sguardo a certi volti segnati dalla commozione per capire che non si tratta di una perdita qualunque. Una figura che per anni ha saputo tenere insieme tradizione e innovazione, lasciando un’impronta indelebile su chi lo ha conosciuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
?ROMA, l'ultimo saluto al Principe del tennis: Addio a Nicola Pietrangeli? ?Oggi è una giornata di grande commozione e ricordo al Foro Italico di Roma, dove si tiene l'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, la Leggenda che ha fatto la storia del tennis italiano. - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 #PapaLeoneXIV Unità, riconciliazione, pace 2 #Nato valuta attacco alla #Russia 3 #Trento capitale del buon vivere 4 Salvato dal #Carabiniere 5 Addio al principe della racchetta In diretta su #Tv Vai su X