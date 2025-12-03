Addio al Principe! Italia è morto all’improvviso | l’annuncio appena arrivato
– L’annuncio della sua scomparsa ha colpito duramente sia il mondo dell’aristocrazia italiana che quello dell’enologia di alto livello. Il principe, morto all’età di 53 anni, lascia un vuoto significativo come imprenditore del vino e rappresentante di una delle dinastie più prestigiose della nobiltà romana. Il comunicato ufficiale, diffuso dal Gran Magistero e dalla Gran Cancelleria degli Ordini dinastici della Real Casa di Savoia, ha sottolineato il valore umano del defunto: «Di rara gentilezza, generosità ed educazione», capace di incarnare «con naturalezza i valori più alti della nostra tradizione». 🔗 Leggi su Tvzap.it
Approfondisci con queste news
?ROMA, l'ultimo saluto al Principe del tennis: Addio a Nicola Pietrangeli? ?Oggi è una giornata di grande commozione e ricordo al Foro Italico di Roma, dove si tiene l'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, la Leggenda che ha fatto la storia del tennis italiano. - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 #PapaLeoneXIV Unità, riconciliazione, pace 2 #Nato valuta attacco alla #Russia 3 #Trento capitale del buon vivere 4 Salvato dal #Carabiniere 5 Addio al principe della racchetta In diretta su #Tv Vai su X
Addio a Filippo, un principe moderno (perfino quasi femminista) - Quasi un “femminista”, in anticipo sui tempi e persino controcorrente per la classe e la società alla quale apparteneva. Si legge su avvenire.it