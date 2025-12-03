Addio al Principe! Italia è morto all’improvviso | l’annuncio appena arrivato

Tvzap.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– L’annuncio della sua scomparsa ha colpito duramente sia il mondo dell’aristocrazia italiana che quello dell’enologia di alto livello. Il principe, morto all’età di 53 anni, lascia un vuoto significativo come imprenditore del vino e rappresentante di una delle dinastie più prestigiose della nobiltà romana. Il comunicato ufficiale, diffuso dal Gran Magistero e dalla Gran Cancelleria degli Ordini dinastici della Real Casa di Savoia, ha sottolineato il valore umano del defunto: «Di rara gentilezza, generosità ed educazione», capace di incarnare «con naturalezza i valori più alti della nostra tradizione». 🔗 Leggi su Tvzap.it

addio al principe italia 232 morto all8217improvviso l8217annuncio appena arrivato

© Tvzap.it - “Addio al Principe!”. Italia, è morto all’improvviso: l’annuncio appena arrivato

Approfondisci con queste news

Addio a Filippo, un principe moderno (perfino quasi femminista) - Quasi un “femminista”, in anticipo sui tempi e persino controcorrente per la classe e la società alla quale apparteneva. Si legge su avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Principe Italia 232