Addio a Nicola Pietrangeli Funerali e camera ardente

Tv2000.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio a Roma i funerali di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano morto a 92 anni. In tanti hanno voluto rendergli l’ultimo saluto. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

addio a nicola pietrangeli funerali e camera ardente

© Tv2000.it - Addio a Nicola Pietrangeli. Funerali e camera ardente

Altri contenuti sullo stesso argomento

addio nicola pietrangeli funeraliFunerali Nicola Pietrangeli, l'ultimo saluto al tennista italiano - Il feretro di Nicola Pietrangeli è arrivato nella chiesa della Gran Madre di Dio, la stessa dell'ultimo saluto per Rino Tommasi, dove fra pochi minuti ci sarà, in forma privata, la cerimonia funebre. Scrive sport.sky.it

addio nicola pietrangeli funeraliL'addio a Nicola Pietrangeli. Commozione e ricordi - Il figlio Filippo: "È tutto come avrebbe voluto" ... Segnala rainews.it

addio nicola pietrangeli funeraliL’addio a Nicola Pietrangeli, il Principe Alberto ricorda un amico vero: “Per me è stato sempre presente” - Commovente la camera ardente allestita al Foro Italico per Nicola Pietrangeli: nessuno trattiene la commozione, da Licia Colò al Principe Alberto ... Da dilei.it

addio nicola pietrangeli funeraliPietrangeli diretta camera ardente e funerali: l’ultimo saluto a Roma live - L'addio alla leggenda del tennis italiano al campo dedicatogli, al Foro Italico. Come scrive msn.com

addio nicola pietrangeli funeraliA Ponte Milvio l'addio a Nicola Pietrangeli, l'arrivo del feretro - L'ingresso del feretro di Nicola Pietrangeli nella chiesa Santa Maria della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio, a R ... msn.com scrive

addio nicola pietrangeli funeraliL’ultimo saluto commosso a Nicola Pietrangeli: l’addio come avrebbe voluto - L'ultimo saluto al mitico Nicola Pietrangeli: dal feretro al Foro Italico al funerale nella chiesa Gran Madre di Dio. Secondo newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Nicola Pietrangeli Funerali