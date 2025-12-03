Addio a Nicola Pietrangeli a Roma l’ultimo saluto alla leggenda del tennis sulle note di My Way

Webmagazine24.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’Italia del tennis e non solo ha reso omaggio a Nicola Pietrangeli, scomparso ieri all’età di 92 anni. Il ‘teatro’ del tributo, intenso e profondo, è stato proprio su un campo da tennis, sulla terra rossa, nello stadio a lui intitolato al Foro Italico. Fin dalle prime ore del mattino, la camera ardente . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

addio nicola pietrangeli romaAddio a Nicola Pietrangeli, folla commossa alla Gran Madre di Dio per l’ultimo saluto - Roma ha reso omaggio a Nicola Pietrangeli con una cerimonia intima, ma affollata Presenti famiglia, amici, istituzioni e il principe Alberto per ricordare il campione del tennis ... rtl.it scrive

addio nicola pietrangeli romaA Ponte Milvio l'addio a Nicola Pietrangeli, l'arrivo del feretro - L'ingresso del feretro di Nicola Pietrangeli nella chiesa Santa Maria della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio, a R ... Secondo msn.com

addio nicola pietrangeli romaNicola Pietrangeli, il funerale a Ponte Milvio: emozione e lacrime all'arrivo del feretro - L'ingresso del feretro di Nicola Pietrangeli nella chiesa Santa Maria della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio, a Roma. Lo riporta leggo.it

addio nicola pietrangeli romaAddio a Nicola Pietrangeli: Roma saluta una leggenda del tennis - Roma rende omaggio a Nicola Pietrangeli: camera ardente al Foro Italico e funerali a Ponte Milvio. Come scrive agrpress.it

addio nicola pietrangeli romaRoma piange Nicola Pietrangeli: l'ultimo saluto al padre del tennis italiano - La Capitale ha dedicato un ultimo, intenso saluto a Nicola Pietrangeli, figura centrale nella storia del tennis italiano. iltempo.it scrive

addio nicola pietrangeli romaL’addio a Nicola Pietrangeli, il Principe Alberto ricorda un amico vero: “Per me è stato sempre presente” - Commovente la camera ardente allestita al Foro Italico per Nicola Pietrangeli: nessuno trattiene la commozione, da Licia Colò al Principe Alberto ... Lo riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Nicola Pietrangeli Roma