Addio a Nicola Pietrangeli a Roma l’ultimo saluto alla leggenda del tennis sulle note di My Way
(Adnkronos) – L’Italia del tennis e non solo ha reso omaggio a Nicola Pietrangeli, scomparso ieri all’età di 92 anni. Il ‘teatro’ del tributo, intenso e profondo, è stato proprio su un campo da tennis, sulla terra rossa, nello stadio a lui intitolato al Foro Italico. Fin dalle prime ore del mattino, la camera ardente . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondisci con queste news
#Sport | Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano acortar.link/kKuDy8 Vai su X
L’addio a Nicola Pietrangeli. Il ricordo della “squadra” che guidò alla conquista della coppa Davis in Cile nel 1976. I giocatori di quella impresa straordinaria erano Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che lo ricordano ai microfoni del Tg3. Interviste di Jacopo C Vai su Facebook
Addio a Nicola Pietrangeli, folla commossa alla Gran Madre di Dio per l’ultimo saluto - Roma ha reso omaggio a Nicola Pietrangeli con una cerimonia intima, ma affollata Presenti famiglia, amici, istituzioni e il principe Alberto per ricordare il campione del tennis ... rtl.it scrive
A Ponte Milvio l'addio a Nicola Pietrangeli, l'arrivo del feretro - L'ingresso del feretro di Nicola Pietrangeli nella chiesa Santa Maria della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio, a R ... Secondo msn.com
Nicola Pietrangeli, il funerale a Ponte Milvio: emozione e lacrime all'arrivo del feretro - L'ingresso del feretro di Nicola Pietrangeli nella chiesa Santa Maria della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio, a Roma. Lo riporta leggo.it
Addio a Nicola Pietrangeli: Roma saluta una leggenda del tennis - Roma rende omaggio a Nicola Pietrangeli: camera ardente al Foro Italico e funerali a Ponte Milvio. Come scrive agrpress.it
Roma piange Nicola Pietrangeli: l'ultimo saluto al padre del tennis italiano - La Capitale ha dedicato un ultimo, intenso saluto a Nicola Pietrangeli, figura centrale nella storia del tennis italiano. iltempo.it scrive
L’addio a Nicola Pietrangeli, il Principe Alberto ricorda un amico vero: “Per me è stato sempre presente” - Commovente la camera ardente allestita al Foro Italico per Nicola Pietrangeli: nessuno trattiene la commozione, da Licia Colò al Principe Alberto ... Lo riporta dilei.it