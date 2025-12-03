Addio a Henri Beaufour E’ morto l’artista dell’ Apuano

Massa, 3 dicembre 2025 – E’ prematuramente scomparso, all’età di 60 anni, Henri Beaufour, artista francese di straordinaria sensibilità, da molti anni residente a Borgo del Ponte, dove lavorava nel suo atelier. Beaufour aveva scelto Massa come luogo di vita, di creazione e di ispirazione, instaurando con il nostro territorio un legame autentico e profondo. Autore di centinaia di opere in marmo, bronzo e ceramica, figura di rilievo internazionale e mecenate dell’arte, ha voluto donare a Massa una delle sue sculture più note, l’“Apuano”, oggi collocata nella rotatoria adiacente a piazza Palma e divenuta nel tempo un simbolo riconoscibile e apprezzato da cittadini e visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

