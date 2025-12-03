Addio a Caterina Coralli Scoperchiò lo scandalo Forteto | Un esempio per tutti

Si terranno domani pomeriggio alle 14.30 nella pieve di San Giovanni Battista a Vicchio i funerali di Caterina Coralli, deceduta ieri mattina dopo una lunga malattia. Caterina, vicchiese, 74 enne, per tanti anni è stata impegnata sulla scena politica locale e regionale, e lascia un vuoto profondo nel centrodestra mugellano. A Vicchio è stata a lungo consigliere comunale, e in Regione è stata invece vicepresidente della commissione pari opportunità. Sono molti i messaggi di cordoglio giunti in sua memoria. La ricorda ad esempio il parlamentare Giovanni Donzelli: "Chi non l’ha conosciuta oggi non piange, ma ha perso tanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

