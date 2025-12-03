Adci presenta Alice oltre lo specchio e Best of Cannes 2025 al Cinema Massimo

Mercoledì 10 dicembre, ADCI - Art Directors Club Italiano, UNA - Aziende della Comunicazione Unite, AIR3 - Associazione Italiana Registi e CPA - Case di Produzione Associate, presentano “Alice Oltre lo Specchio” insieme a “Best of Cannes”, all’interno del programma del Sottodiciotto Film Festival. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

