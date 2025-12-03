Ad Atreju vanno tutti pure il Pd La Schlein no

All’evento di Fratelli d’Italia ci saranno i leader d’opposizione Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Roberto Gualtieri, Roberto Fico e persino Luigi Di Maio. Spicca l’assenza del segretario dem (e di Maurizio Landini ) mentre numerosi esponenti del Nazareno hanno accettato i confronti. Presente Abu Mazen. L’edizione di Atreju di quest’anno ospiterà tutto il governo e tutta l’opposizione tranne la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. A tenerle buona compagnia anche il segretario della Cgil, Maurizio Landini. L’uno e l’altra assenti ingiustificati: Elly, una volta invitata, prima ha preteso di dettare condizioni, poi ancora una volta si è tirata indietro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ad Atreju vanno tutti, pure il Pd. La Schlein no

Altre letture consigliate

Il paradosso è che alla fine ci saranno tutti tranne lei, Elly Schlein. Che invece era stata invitata per prima da Giorgia Meloni, ma dopo il pasticcio del confronto a due saltato, la segretaria dem ha rinunciato ad Atreju, la festa di FdI che quest’anno vedrà l’edizio - facebook.com Vai su Facebook

Recap Diciamoci la verità, della Davis non importa a nessuno. Ha perso il fascino. Ai tempi nostri era diverso. Ci stava la magia. Le trasferte, i fusi orari. Ci stava Roger che faceva la SABR a cavacecio su Falkor salvando Atreju dalle paludi della tristezza. Te ri Vai su X

Ad Atreju Conte, Fini, Di Maio e pure Carlo Conti - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Ad Atreju Conte, Fini, Di Maio e pure Carlo Conti" pubblicato il 3 Dicembre 2025 a firma di Gi. Riporta ilfattoquotidiano.it

Tutti ad Atreju meno Schlein. Alla kermersse di FdI anche Conte e Gualtieri. E tornano Fini e Rutelli - Dal 6 al 14 dicembre torna Atreju, che sceglie i Giardini di Castel Sant'Angelo per nove giorni di dibattiti e un'edizione "più ... Secondo iltempo.it

Atreju fa rivivere dopo 32 anni il duello su Roma tra Fini e Rutelli. Ecco tutti gli ospiti, con Raoul Bova e Carlo Conti - popolare (da Carlo Conti a Mara Venier e Gigi Buffon fino a Raoul Bova, sul palco con Arianna Meloni). Lo riporta ilmessaggero.it

Atreju, sabato al via la festa dei giovani Fdi: da Schlein ad Abu Mazen, chi ci sarà e chi no - Sul palco ci sarà un ostaggio rapito da Hamas e liberato con gli accordi di pace appena raggiunti, atteso il ritorno di Gianfranco Fini. Lo riporta msn.com

Atreju, confronto mancato tra Schlein e Meloni: il livello dei nostri politici mi ricorda un’assemblea liceale - Il mancato confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein ad Atreju ci dice, al di là delle troppe chiacchiere dedicate all’”evento”, che il livello dei nostri politici somiglia sempre più a quello di u ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Atreju 2025, da Abu Mazen a Velasco: il programma della festa FdI più lunga di sempre - Ministri, leader di centrodestra e di opposizione (tranne Schlein), pienone alla kermesse di Castel Sant'Angelo ... msn.com scrive