Ad Artigiano in Fiera le eccellenze delle Marche

Milano, 3 dic.(Adnkronos) - Le eccellenze delle Marche tornano in vetrina ad Artigiano in Fiera, in programma dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30 a ingresso con pass gratuito. Lo si legge in una nota. Ancora una volta il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese diventa il palcoscenico privilegiato per aziende e prodotti marchigiani. Con il sostegno dell'assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Marche, a partecipare saranno ben 41 imprese del territorio - 29 rientrano nella collettiva organizzata da Regione Marche - di cui 10 sono nuovi espositori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ad Artigiano in Fiera le eccellenze delle Marche

Approfondisci con queste news

Artigiano in Fiera added a new photo. - Artigiano in Fiera - facebook.com Vai su Facebook

Artigiano in Fiera, l'ideatore Antonio Intiglietta: «Una piazza che mette al centro le persone, da 32 anni» Vai su X

Ad Artigiano in Fiera le eccellenze delle Marche - Con 41 aziende (di cui 10 nuovi espositori) la regione si appresta a partecipare alla trentesima edizione della più grande vetrina internazionale dedicata agli artigiani e alle micro e piccole imprese ... Secondo adnkronos.com

Ad Artigiano in Fiera eccellenza delle Marche con 40 imprese - Sono 40 le imprese artigiane che testimoniano la ricchezza della Regione Marche a l'Artigiano in Fiera, la manifestazione internazionale dedicata all'artigianato e alle micro e piccole imprese, in ... Si legge su ansa.it

Le Marche brillano ad Artigiano in Fiera: eccellenze e creatività in mostra a Milano - Le Marche protagoniste ad Artigiano in Fiera con 40 imprese che esaltano l'artigianato locale e l'internazionalizzazione. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Artigiano in Fiera, le eccellenze della Sardegna in vetrina a Milano - Nello spazio della Regione gli stand e i prodotti di 36 micro e piccole imprese ... Come scrive unionesarda.it

Torna Artigiano in Fiera: a Fieramilano Rho un viaggio tra shopping natalizio, viver bene e gusto - 30 e ingresso gratuito con pass, accoglierà il Mondo e l’Italia intera per celebrare il “saper fare” ... Si legge su milanotoday.it

Passione e "saper fare", le Marche all'Artigiano in Fiera - Tradizioni artigiane che danno vita a prodotti unici, frutto di passione e “saper fare” uniti all’innovazione: è l’artigianato delle Marche, che anche quest’anno si mette in vetrina ad Artigiano in ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it