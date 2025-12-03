Ad Ancona apre Action la catena non food con prodotti di qualità a prezzi modici
MILANO – Action, la catena olandese di discount non food apre ad Ancona. Il taglio del nastro del maxi negozio di via Flaminia 220B è previsto per sabato 6 dicembre. Lo store ha una superficie di 961 metri quadrati e darà 22 posti di lavoro.I “corridoi” degli store ActionI clienti potranno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ancona, prodotti low cost dai Paesi Bassi: apre a Torrette il primo store "Action" della provincia - facebook.com Vai su Facebook
#ancona, prodotti low cost dai Paesi Bassi: apre a Torrette il primo store " #action" della provincia Vai su X
Ancona, prodotti low cost dai Paesi Bassi: apre a Torrette il primo store "Action" della provincia - Aprirà sabato 6 dicembre, dalle 8,45, il nuovo store Action di Ancona - Da corriereadriatico.it
Action apre a Corigliano-Rossano: 19 nuovi posti di lavoro e un nuovo presidio di prossimità - Cresce la presenza della catena non food olandese in Calabria: è il terzo punto vendita nel Cosentino. Lo riporta ecodellojonio.it