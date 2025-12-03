Ad Ancona apre Action la catena non food con prodotti di qualità a prezzi modici

Anconatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO – Action, la catena olandese di discount non food apre ad Ancona. Il taglio del nastro del maxi negozio di via Flaminia 220B è previsto per sabato 6 dicembre. Lo store ha una superficie di 961 metri quadrati e darà 22 posti di lavoro.I “corridoi” degli store ActionI clienti potranno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

