Ad Ancona apre Action la catena non food con oltre 6mila prodotti e 150 novità ogni settimana
MILANO – Action, la catena olandese di discount non food apre ad Ancona. Il taglio del nastro del maxi negozio di via Flaminia 220B è previsto per sabato 6 dicembre. Lo store ha una superficie di 961 metri quadrati e darà 22 posti di lavoro.I “corridoi” degli store ActionI clienti potranno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
