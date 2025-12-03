Ad Algeri il trionfo della Fondazione Arena l’opera italiana conquista il pubblico Gasdia | Accolti da grande entusiasmo
Un plauso caloroso e una partecipazione intensa hanno accompagnato, nel fine settimana, il debutto della Fondazione Arena all’Opera Boualem Bessaih di Algeri: una prima volta in Algeria che, come sottolineano gli organizzatori, suggella la vocazione dell’Arena di Verona quale simbolo di coesione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
