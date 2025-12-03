Action apre a Cepagatti | il nuovo punto vendita sarà inaugurato prima di Natale

Ilpescara.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si susseguono una dopo l’altra le aperture di Action, il discount non alimentare olandese, che continua a puntare sull’Abruzzo. Particolarmente attesa, soprattutto perché arriva poco prima del Natale, l’inaugurazione del nuovo negozio Action a Cepagatti, nello specifico a Villanova, all’interno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

