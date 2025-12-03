Acquista le calzature Skechers | scopri il massimo del comfort per i tuoi piedi!
Skechers, il fondo 3G Capital acquista le scarpe californiane per 9,4 miliardi cash: addio a Wall Street - Il colosso californiano delle calzature, oggi terzo produttore mondiale per fatturato, ha annunciato ... Da corriere.it
3G Capital acquista le scarpe Skechers per 9 miliardi - Per 3G Capital, famosa per essersi alleata con Warren Buffett per la fusione fra Kraft e Heinz, si tratta ... Come scrive ansa.it
Skechers, il fondo 3G Capital acquista le scarpe californiane per 9,4 miliardi: addio Wall Street - Il colosso californiano delle calzature, oggi terzo produttore mondiale per fatturato, ha annunciato ... Come scrive msn.com
Skechers viene pappata da 3G Capital: storia delle "scarpe da papà" diventate l'ossessione dei giovani (grazie a Snoop Dogg) - Ormai è ufficiale: Skechers, colosso californiano dell'abbigliamento specializzato nelle calzature, sta per essere acquisita per 9 miliardi di dollari dalla società di investimento brasiliana 3G ... Si legge su huffingtonpost.it
Skechers, primo trimestre da record a 2,2 miliardi (+12,5%). Utili a 206 milioni - Nei primi tre mesi dell’anno il marchio di calzature ha registrato un fatturato di 2,2 miliardi di dollari (pari a 2 miliardi di euro al cambio di oggi), ... milanofinanza.it scrive