Acqua razionata e disagi | i sindaci portano la protesta al Parlamento

Tempo di lettura: 2 minuti L’emergenza idrica che da mesi sta colpendo Irpinia e Sannio entra in una nuova fase di mobilitazione istituzionale. Il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, ha annunciato la volontà di organizzare un presidio statico e pacifico a Roma, in Piazza Montecitorio, coinvolgendo i primi cittadini dei due territori. L’obiettivo è riportare al centro dell’attenzione nazionale una crisi che sta generando disagi rilevanti per migliaia di famiglie, attività produttive, imprese agricole e servizi essenziali. Franza parla di “situazione non più tollerabile” e invita alla compattezza istituzionale: i Sindaci saranno presenti in fascia tricolore, con un’iniziativa definita “sobria ma ferma”, nel totale rispetto delle norme di sicurezza e dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Acqua razionata e disagi: i sindaci portano la protesta al Parlamento

