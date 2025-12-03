Accorpamenti Giani e Nardini contro il ministero | Criteri sbagliati fermiamo tutto in attesa del ricorso
La Giunta regionale ha formalmente individuato i 16 accorpamenti scolastici richiesti dal Ministero per l’anno 20262027, ma ha deciso di non attuarli. L’atto è stato immediatamente sospeso in via cautelativa. Il risultato pratico è che, per il momento, tutto resta com’è. Il numero delle istituzioni scolastiche autonome in regione rimane fissato a 466. Al centro dello stop c’è una battaglia legale e sostanziale. La Regione attende l’esito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il nodo del contendere è il metodo di calcolo usato da Roma per decidere i tagli. Il Ministero si basa su stime statistiche della popolazione scolastica, non sui dati reali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
