Accordo tra Governo e banche per finanziare la Manovra quanto vale davvero

Governo e banche sarebbero più vicini a un’intesa per delineare il contributo che gli istituti di credito dovranno dare al bilancio dello Stato nell’ambito della Manovra finanziaria per il 2026. Sembra ormai completamente escluso un ulteriore aumento dell’Irap rispetto a quello già previsto dal testo originale della legge di bilancio. L’Esecutivo punta invece a un anticipo sulla liquidità delle Dta, un metodo già utilizzato nelle ultime due Manovre finanziarie per ricavare fondi dal sistema bancario senza gravare sui bilanci degli istituti di credito. Pronto un provvedimento anche per le assicurazioni, mentre ci sarebbe una timida apertura della Bce sulla norma che riguarda le riserve auree della Banca d’Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Accordo tra Governo e banche per finanziare la Manovra, quanto vale davvero

Altre letture consigliate

Sulla manovra accordo governo-banche, evitato nuovo aumento dell’Irap ilsole24ore.com/art/sulla-mano… Vai su X

Sarebbe sostanzialmente chiuso l'accordo fra governo e banche sulla manovra, mentre sembra vicino anche quello sulle assicurazioni. Come riferiscono diverse fonti, l'intesa prevederebbe l'eliminazione dell'ulteriore aumento dello 0,5% dell'Irap. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, accordo con le banche. E il governo trova altri seicento milioni - Si lavora a un ritocco delle tasse alle assicurazioni, alla Tobin Tax sulle transazioni finanziarie, a un ... Scrive huffingtonpost.it

Banche e Governo verso l’intesa per la Manovra, Irap +2% e anticipo sulle Dta - Vicino l’accordo tra Governo e banche sul contributo degli istituti alla Manovra: l’Irap aumenterà solo del 2%, altro intervento sulle Dta ... quifinanza.it scrive

Accordo governo-banche: 600 milioni in due anni dallo sgravio sulle perdite - Il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, ieri sera ha espresso una visione alta, un ... Secondo ilmattino.it

Cosa sta succedendo tra le banche e il governo Meloni sulla nuova tassa in Manovra e cosa potrebbe cambiare - Si continua a discutere nella maggioranza sul contributo richiesto a banche e assicurazioni nella legge di bilancio 2026 ... Segnala fanpage.it

Manovra, accordo più vicino con le banche. Doppia retromarcia sull’oro - Nella legge di bilancio non ci sarà un ulteriore aumento dell’Irap, si agisce sulle perdite deducibili. Secondo repubblica.it

Manovra 2026, banche e governo verso accordo anche sull'Irap: come cambia la tassazione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, banche e governo verso accordo anche sull'Irap: come cambia la tassazione ... Si legge su tg24.sky.it