Accordo DAZN Lega Serie A | il colosso dello streaming stravolge tutto

Accordo DAZN Lega Serie A. La Lega Serie A potrebbe essere di fronte a una svolta epocale nei rapporti con i suoi detentori di diritti televisivi. Secondo indiscrezioni recenti, il colosso dello streaming sportivo DAZN starebbe valutando di presentare un progetto ambizioso che mira a ridefinire la partnership attuale, prendendo spunto dal modello di successo già adottato nella NFL americana. L’obiettivo è quello di andare oltre il semplice accordo di trasmissione per costruire una vera e propria alleanza strategica, che metta al centro la crescita congiunta a livello globale. Il fulcro della proposta ruoterebbe attorno a una partecipazione azionaria. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

