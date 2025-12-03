Accoltellata e bruciata sul lungomare ora la scoperta dal dna | È stato lui

Una vicenda rimasta sospesa nel tempo per vent’anni, segnata da piste investigative finite nel vuoto e da una verità che sembrava impossibile da raggiungere. Il brutale omicidio di Jennifer Kiely, 35 anni, madre di tre figli, trovata con 16 coltellate e il corpo dato alle fiamme in un rifugio sul lungomare di Eastbourne (East Sussex) il 22 gennaio 2005, sembrava destinato a rimanere irrisolto. Poi la svolta: il DNA ricavato da vecchi reperti ha finalmente indicato un nome. Ma il presunto assassino è morto da oltre dieci anni, lasciando familiari e amici senza la possibilità di ottenere giustizia in tribunale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

