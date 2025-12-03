Accise sul tabacco | l’UE torna alla carica con una proposta che fa discutere

Il tema delle accise sul tabacco torna al centro del dibattito europeo. Il 4 dicembre, il Working Party on Tax Questions esaminerà una nuova proposta avanzata dalla Presidenza danese per la revisione della Direttiva TED. Un testo che, secondo molti addetti ai lavori, non solo non risolve le criticità già evidenziate nei mesi scorsi, ma introduce misure ancora più rigide e onerose. Le prime bozze: aumenti senza precedenti. Le proposte iniziali della Commissione avevano già sollevato forti polemiche per gli incrementi fiscali previsti: +139% sulle sigarette, +258% sul tabacco trinciato e oltre +1. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Accise sul tabacco: l’UE torna alla carica con una proposta che fa discutere

