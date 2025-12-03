Accademia Peloritana premia sei eccellenze siciliane e dello Stretto
L’Accademia Peloritana dei Pericolanti celebra sei personalità di spicco siciliane e dell’area dello Stretto nella settima edizione della Cerimonia di Consegna dei Premi Magister Peloritanus, articolata su due giornate e presieduta dalla rettrice Giovanna Spatari, presidente dell’Accademia e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Con il Prof. Francesco Maria Raimondo all'Accademia Peloritana dei Pericolanti a Messina! #optima Sezione regionale siciliana della Società Botanica Italiana Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea - facebook.com Vai su Facebook