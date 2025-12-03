Accademia Karate Arezzo protagonista ai Nazionali AICS | tredici medaglie e tre titoli italiani
L’Accademia Karate Arezzo (AKA) torna da Calenzano con un bottino di tredici medaglie conquistate al Campionato Nazionale AICS. Con tre ori, quattro argenti e sei bronzi, la società aretina si è imposta tra le principali realtà della manifestazione che ha riunito settecentocinquanta karateki di diverse categorie, provenienti da cinquantanove squadre di tutta Italia. Il team guidato dal Maestro Enzo Bertocci e dal Maestro Roberto Petrini ha schierato ventisette giovani atleti, tra i quali spiccano le nuove campionesse italiane: Vittoria Farini, oro nei -32 kg Ragazze,. Maria Caneschi, oro nei -59 kg Juniores,. 🔗 Leggi su Lortica.it
Approfondisci con queste news
STAGE NAZIONALE FIKTA M° KAWAWADA e FUGAZZA – PALASPORT FIDENZA (PR) – 22 NOVEMBRE 2025 Il 22 novembre 2025, in collaborazione con JTK ITALIA - Japan Traditional Karate Association e AKSITALIA-Accademia Karate Studio, rappresent - facebook.com Vai su Facebook
Tredici medaglie al Campionato Nazionale AICS per l’Accademia Karate Arezzo - La società ha centrato tre ori, quattro argenti e sei bronzi nella manifestazione tricolore di Calenzano ... Segnala msn.com
L’A.K.A. - Accademia Karate Arezzo vince la Coppa Toscana Giovanissimi - L’importante manifestazione giovanile di karate rivolta alle categorie da Under6 a Under12 ha visto ... Riporta lanazione.it