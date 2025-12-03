Accademia Karate Arezzo protagonista ai Nazionali AICS | tredici medaglie e tre titoli italiani

L’Accademia Karate Arezzo (AKA) torna da Calenzano con un bottino di tredici medaglie conquistate al Campionato Nazionale AICS. Con tre ori, quattro argenti e sei bronzi, la società aretina si è imposta tra le principali realtà della manifestazione che ha riunito settecentocinquanta karateki di diverse categorie, provenienti da cinquantanove squadre di tutta Italia. Il team guidato dal Maestro Enzo Bertocci e dal Maestro Roberto Petrini ha schierato ventisette giovani atleti, tra i quali spiccano le nuove campionesse italiane: Vittoria Farini, oro nei -32 kg Ragazze,. Maria Caneschi, oro nei -59 kg Juniores,. 🔗 Leggi su Lortica.it

