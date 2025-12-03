Accademia della Cucina Piacentina al via il nuovo corso

Ormai è diventato un classico che unisce donne e uomini di tutte le età sotto l’unico comune denominatore della passione per la cucina. Anche quest’anno l’Accademia della cucina piacentina ha organizzato il tradizionale corso di cucina dove alcuni cuochi-gentleman del sodalizio di via Landi, nei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it