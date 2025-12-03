Accade a Natale | una commedia che fa ridere ma soprattutto pensare

C’è un Natale che conosciamo tutti: luci, vetrine, canzoni in sottofondo e la frenesia dei “doveri” delle feste. E poi c’è un altro Natale, quello che arriva quando si spengono gli addobbi e restano le persone, con le loro fragilità, i loro silenzi, le ferite più recenti e quelle vecchie mai davvero guarite. “Accade a Natale” nasce proprio da qui: usa l’atmosfera natalizia come cornice per raccontare il presente, con una commedia corale capace di alternare leggerezza e profondità. Una storia di comunità, tra contrasti e possibilità di rinascita. Lo spettacolo mette al centro un gruppo di personaggi molto diversi tra loro, che si incrociano in un periodo dell’anno in cui tutti si aspettano bontà, pace e buoni sentimenti. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

