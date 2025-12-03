Accadde oggi | 3 dicembre il primo SMS

Un breve messaggio di “Buon Natale” fu il primo Short Message Service Un messaggio di Buon Natale, inviato da un ingegnere della Vodafone, Neil Papworth, il 3 dicembre 1992, che riportava semplicemente la scritta “Merry Christmas”, fu il primo SMS (Short Message Service) della storia delle comunicazioni: . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

