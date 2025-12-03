Accadde oggi | 3 dicembre il primo SMS

Un breve messaggio di “Buon Natale” fu il primo Short Message Service Un messaggio di Buon Natale, inviato da un ingegnere della Vodafone, Neil Papworth, il 3 dicembre 1992, che riportava semplicemente la scritta “Merry Christmas”, fu il primo SMS (Short Message Service) della storia delle comunicazioni: . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 3 dicembre, il primo SMS

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

, Domenica 2 Dicembre 1973 Prima domenica italiana di "austerity" per fare fronte alla crisi energetica Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+02+dicembre&fyi=1&utm_source=twitte - facebook.com Vai su Facebook

ACCADDE OGGI, Domenica 30 Novembre 1969 Entra in vigore il nuovo rito della Messa voluto da Paolo VI che sostituisce la messa bimillenaria della Chiesa Cattolica Sfoglia l'archivio storico -> archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standa… Vai su X

Mercoledì 3 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 3 dicembre è il 337º giorno del calendario gregoriano. trevisotoday.it scrive

Almanacco | Mercoledì 3 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - La Sony lancia sul mercato la prima PlayStation segnando l'inizio di una nuova era per l'home gaming: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Da modenatoday.it

Mercoledì 3 dicembre: Oroscopo Paolo Fox segno per segno - Scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, che ogni giorno racconta agli appassionati di ... Segnala vicenzatoday.it