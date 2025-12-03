Abusi sui suoi studenti | 8 anni al professore di sostegno

Fermo, 3 dicembre 2025 – Otto anni di reclusione. La Corte d’Appello ha confermato la condanna pesante inflitta in primo grado all’ insegnante fermano di 68 anni accusato di aver abusato sessualmente di tre adolescenti suoi allievi. I giudici, inoltre, hanno riconosciuto il ministero dell’Istruzione responsabile di quanto accaduto e dovrà pertanto rispondere in solido per i danni subiti dagli studenti. L’insegnante, che all’epoca dei fatti era stato incaricato del sostegno in una scuola media di Fermo, difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi, oltre alla condanna per il reato di violenza sessuale in danno di minori, con l’aggravante del suo ruolo tutoriale, non potrà più esercitare a vita attività di insegnamento con giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abusi sui suoi studenti: 8 anni al professore di sostegno

