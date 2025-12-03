Abruzzo via al potenziamento dei progetti per l’autonomia delle persone con disabilità

L'Aquila - Un percorso che punta a rendere più accessibili i servizi, sostenere l’autogestione assistenziale e promuovere una visione centrata sulla persona all’interno della rete sociale regionale. L’assessore regionale alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, ha richiamato il significato della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita dall’ONU nel 1992, sottolineando come l’appuntamento rappresenti un momento utile per riflettere sul ruolo delle comunità nel garantire dignità, partecipazione e inclusione. In Italia, ha ricordato Santangelo, sono circa 3,1 milioni le persone che convivono con una disabilità grave, spesso costrette a confrontarsi con ostacoli materiali e culturali che limitano autonomia e possibilità di scelta. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Abruzzo, via al potenziamento dei progetti per l’autonomia delle persone con disabilità

