abolire semafori e segnaletica stradale la proposta choc di louis il figlio di sarkozy candidato sindaco a mentone

Mentone (Francia), 3 dicembre 2025 – "Abolire i semafori, le linee bianche, la segnaletica stradale": è l’idea drastica di Louis Sarkozy. Figlio dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, finito al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi mesi a causa dei numerosi processi e l’ incarcerazione, Louis ha 28 anni e un sogno: conquistare il municipio di Mentone alle elezioni comunali di marzo 2026 e instaurare un regime libertario, in cui l’intervento delle autorità è ridotto al minimo. Francia: Sarkozy libero da oggi, accolto ricorso ex presidente L’ultima proposta, rivelata in mattinata ai microfoni del canale radiofonico RMC, è quella di “rendere il cittadino responsabile della propria guida, anziché delegarla al codice della strada”, perché “ciò che uccide gli automobilisti è l’assistenzialismo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

