Abbiamo fotografato i resti di una supernova nel cielo d'Italia la meravigliosa Nebulosa Velo

Alla fine di novembre, grazie a un telescopio predisposto per l'astrofotografia, abbiamo immortalato la componente occidentale della spettacolare Nebulosa Velo, i resti di una supernova che si è verificata migliaia di anni fa. L'immagine è stata ottenuta nel cielo dei Castelli Romani.