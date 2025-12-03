Abbiamo fotografato i resti di una supernova nel cielo d'Italia la meravigliosa Nebulosa Velo

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine di novembre, grazie a un telescopio predisposto per l'astrofotografia, abbiamo immortalato la componente occidentale della spettacolare Nebulosa Velo, i resti di una supernova che si è verificata migliaia di anni fa. L'immagine è stata ottenuta nel cielo dei Castelli Romani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

