ABB Frosinone accordo storico per la stabilizzazione e nuove assunzioni a tempo indeterminato

Frosinonetoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stabilimento ABB di Frosinone, polo di eccellenza nella produzione di apparecchiature elettriche, si prepara a un significativo rafforzamento della propria forza lavoro interna. È stato siglato un accordo storico biennale (2026-2027) tra la Direzione Aziendale e la Rappresentanza Sindacale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

