A2A e Consorzio turistico Valchiavenna per un Natale di luce

Nel Natale della Valchiavenna, che brilla di luce propria per le numerose iniziative promosse in tutti i paesi e per il fitto calendario di eventi, l'illuminazione a tema festività degli impianti idroelettrici è diventata una piacevole consuetudine che contribuisce a rendere ancora più suggestiva. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Confcommercio. . Giovedì 27 novembre si è tenuta l’assemblea del Consorzio Turistico Gems Experience abbiamo condiviso visioni, obiettivi e nuove strategie per valorizzare ancora di più il nostro territorio. Un confronto ricco di idee, energia e collaborazio Vai su Facebook

"CONSORZIO TURISTICO SPORTIVO-FIUGGI-S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

A2A E CONSORZIO TURISTICO VALCHIAVENNA PER UN NATALE DI LUCE: IMPIANTI IDROELETTRICI ILLUMINATI FINO ALL’EPIFANIA - L'iniziativa si inserisce nell'ambito della partnership tra il Consorzio Turistico della Valchiavenna e A2A, che prosegue da anni con reciproca soddisfazione, ... Riporta radiotsn.tv

Sport, cultura e enogastronomia. A2A sostiene il Consorzio turistico - Il Consorzio turistico Valchiavenna e A2a per valorizzare e promuovere il territorio. Secondo ilgiorno.it

Consorzio turistico Valchiavenna, record e nuovo futuro - L’assemblea annuale dei soci si è aperta con la relazione annuale... ilgiorno.it scrive

A2a, settimo bilancio di sostenibilità della Valtellina e Valchiavenna: distribuiti 43 milioni di euro - Otto milioni di euro in investimenti infrastrutturali, 1,2 milioni di tonnellate di CO2 evitata grazie alla produzione idroelettrica e 43 milioni di euro distribuiti. Segnala repubblica.it