Essere donne è difficile, sempre, specialmente quando si diventa madri. La maternità è ancora troppo un tabù, relegato agli stereotipi di genere. Se una donna non ha figli si dice di lei che è triste o si insinuano i motivi di una possibile impossibilità di concepire, se una donna è madre si giudica il suo essere una buona madre o meno. Essere madre sembra sia il lavoro più facile e bello del mondo, ma si nasconde sotto il tappeto la difficoltà che queste mestiere comporta. Spesso chi ne parla con leggerezza è chi non capisce cosa capita a una donna nel periodo di gravidanza, la tua pelle cambia, fa spazio a un altro individuo dentro di sé, il naso si ingrossa e le responsabilità diventa realtà, le paure certezze. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - A volte essere madre ti inghiotte: Die My Love