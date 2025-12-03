A Tuglie prende forma il nuovo progetto per la residenza assistenziale voluta dal Comune

TUGLIE – Proseguono i lavori in località Mazzuchi, a Tuglie, per la realizzazione della nuova residenza sociale assistenziale su iniziativa dell’amministrazione comunale, retta dalla sindaca Silvia Romano, che ha scelto di investire con decisione sul futuro della comunità e sul potenziamento del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

