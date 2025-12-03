A Tarvisio il 5 dicembre fuoco leggende e comunità S Nicolò e i Krampus

Udine20.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo  5 dicembre, Tarvisio tornerà a vivere una delle sue notti più attese e identitarie: quella dedicata a  S. Nicolò e ai Krampus, un appuntamento che unisce spiritualità, folklore e senso di appartenenza. Al calare del sole, il centro della città prenderà vita tra suoni, luci e figure ancestrali: i  Krampus  faranno il loro ingresso per accompagnare  San Nicolò  tra le vie del paese, portando con sè l’energia e la magia della tradizione. La sfilata attraverserà le principali vie del centro –  Via Dante, Via Vittorio Veneto, Via Roma e Piazza Unità  – trasformando Tarvisio in un palcoscenico dove la leggenda prende forma sotto le fiaccole e il suono del bronzo. 🔗 Leggi su Udine20.it

a tarvisio il 5 dicembre fuoco leggende e comunit224 s nicol242 e i krampus

© Udine20.it - A Tarvisio il 5 dicembre fuoco, leggende e comunità. S. Nicolò e i Krampus

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Tarvisio 5 Dicembre Fuoco