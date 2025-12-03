Il prossimo 5 dicembre, Tarvisio tornerà a vivere una delle sue notti più attese e identitarie: quella dedicata a S. Nicolò e ai Krampus, un appuntamento che unisce spiritualità, folklore e senso di appartenenza. Al calare del sole, il centro della città prenderà vita tra suoni, luci e figure ancestrali: i Krampus faranno il loro ingresso per accompagnare San Nicolò tra le vie del paese, portando con sè l’energia e la magia della tradizione. La sfilata attraverserà le principali vie del centro – Via Dante, Via Vittorio Veneto, Via Roma e Piazza Unità – trasformando Tarvisio in un palcoscenico dove la leggenda prende forma sotto le fiaccole e il suono del bronzo. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - A Tarvisio il 5 dicembre fuoco, leggende e comunità. S. Nicolò e i Krampus