A Roma un Anime Watch Party per Jujutsu Kaisen | Esecuzione
Una serata pensata per chi vive gli Anime come un’esperienza collettiva: al The Space Cinema Roma Moderno torna “Anime Watch Party” con la proiezione speciale di “Jujutsu Kaisen: Esecuzione”. Venerdì 12 dicembre, alle 19:30, lo schermo si accenderà per un evento che unisce cinema, incontro e confronto dal vivo. Un appuntamento pensato per chi ama . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
