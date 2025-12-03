A #Roma spunta l' asse sinistra-musulmani contro le sanzioni all' antisemitismo

Iltempo.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci mancava il dibattito contro il Disegno di Legge di Maurizio Gasparri e sul tema dell'antisionismo indetto da Cambiare Rotta e «MurRo27» (Musulmani per Roma 2027), ovvero il gruppo di islamici guidato dall'ex dem Francesco Tieri, ingegnere convertito all'islam. Si sono riuniti ieri presso l'Aula VI, Facoltà di Lettere, Sapienza per sostenere che «il governo Meloni, con il Ddl Gasparri, vuole introdurre nel nostro paese misure che limitano la libertà di espressione e reprimono le proteste delle centinaia di migliaia di persone che, solo pochi giorni fa, sono scese in piazza contro la nuova finanziaria di guerra e contro la complicità del nostro governo con lo Stato di Israele». 🔗 Leggi su Iltempo.it

a roma spunta l asse sinistra musulmani contro le sanzioni all antisemitismo

© Iltempo.it - A #Roma spunta l'asse sinistra-musulmani contro le sanzioni all'antisemitismo

Altre letture consigliate

Roma, spunta un nome nuovo in difesa: Tagliafico intriga, ecco il motivo - L’idea circola con insistenza nelle stanze dei bottoni a Trigoria, perché rappresenta un’occasione di mercato e un’opzione tattica: a 33 ... Scrive corrieredellosport.it

Si scalda l’asse Juventus-Roma: lo scambio mette d’accordo tutti - Lo sanno bene sia la Juventus che la Roma, impegnate in un periodo di cambiamento e ricostruzione. Riporta diregiovani.it

Choc a Roma per i nazi-ebrei. Cerno: quella divisa che marchia la sinistra ProPal - Come in una Roma distopica nel pomeriggio più caldo di questa estate, passeggiando per sfuggire al solleone rovente sui sampietrini, noi italiani qualunque ci siamo imbattuti all’improvviso in una ... Si legge su iltempo.it

Roma, ora gli acquisti: in attacco spunta Mikautadze. Tutti i nomi per Gasperini - E da oggi il mercato in entrata comincia a prendere realmente forma. Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Spunta Asse Sinistra