Ci mancava il dibattito contro il Disegno di Legge di Maurizio Gasparri e sul tema dell'antisionismo indetto da Cambiare Rotta e «MurRo27» (Musulmani per Roma 2027), ovvero il gruppo di islamici guidato dall'ex dem Francesco Tieri, ingegnere convertito all'islam. Si sono riuniti ieri presso l'Aula VI, Facoltà di Lettere, Sapienza per sostenere che «il governo Meloni, con il Ddl Gasparri, vuole introdurre nel nostro paese misure che limitano la libertà di espressione e reprimono le proteste delle centinaia di migliaia di persone che, solo pochi giorni fa, sono scese in piazza contro la nuova finanziaria di guerra e contro la complicità del nostro governo con lo Stato di Israele». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A #Roma spunta l'asse sinistra-musulmani contro le sanzioni all'antisemitismo