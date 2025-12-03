A quattro anni dal grande successo di Don’t Look Up le due star sono pronte per un nuovo film Ecco tutto quello che ne sappiamo
Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio tornano a lavorare insieme a quattro anni dal grande successo di Don’t Look Up, la commedia satirica che aveva conquistato pubblico e critica. Questa volta a volerli nuovamente fianco a fianco sul set è Martin Scorsese, che ha scelto i due attori come protagonisti della versione cinematografica di What Happens at Night, una ghost story tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore americano Peter Cameron. GUARDA LE FOTO Jennifer Lawrence, le rare foto in famiglia con Cooke Maroney e i figli. Di cosa parla il nuovo film con Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio. 🔗 Leggi su Amica.it
News recenti che potrebbero piacerti
Registrato nel 2018, quattro anni prima della scomparsa di Chris Bailey, l’ultimo disco dei Saints chiude la parabola di una band cardine del punk australiano. Tra folk rock e ombre pre- e post-punk, il gruppo saluta con un lavoro ispirato e all’altezza della sua - facebook.com Vai su Facebook
Dicembre è il mese in cui, 4 anni fa, il Giudice ha chiamato e ha detto: "C'è un ragazzino che cerca una famiglia, siete pronti?" Il più bel regalo della nostra vita ? #benvenutodicembre Vai su X
Daniela Poggi: “Lasciai Chi l’ha visto dopo 4 anni. Incantesimo un grande successo, era meglio delle fiction di oggi” - Un curriculum che Daniela Poggi ha arricchito in quasi cinquant’anni di carriera, divisi tra televisione, ... Secondo fanpage.it
Rapimento Giulia Soponariu: “Avevo 4 anni, come mi hanno addescato”/ Racconto choc al Grande Fratello - Tra i protagonisti di questa nuova edizione del Grande Fratello spicca Giulia Soponariu, che ha commosso e sconvolto il pubblico raccontando un dramma vissuto da bambina. Segnala ilsussidiario.net