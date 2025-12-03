Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio tornano a lavorare insieme a quattro anni dal grande successo di Don’t Look Up, la commedia satirica che aveva conquistato pubblico e critica. Questa volta a volerli nuovamente fianco a fianco sul set è Martin Scorsese, che ha scelto i due attori come protagonisti della versione cinematografica di What Happens at Night, una ghost story tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore americano Peter Cameron. GUARDA LE FOTO Jennifer Lawrence, le rare foto in famiglia con Cooke Maroney e i figli. Di cosa parla il nuovo film con Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A quattro anni dal grande successo di "Don’t Look Up", le due star sono pronte per un nuovo film. Ecco tutto quello che ne sappiamo