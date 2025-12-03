A Prato arrivano i droni per individuare chi abbandona rifiuti

Un impegno tecnologicamente avanzato che nelle intenzioni dei promotori del progetto dovrà contrastare in modo più efficace l’abbandono illecito di rifiuti, in particolare scarti tessili, che continua a colpire il territorio pratese. È quel che hanno siglato Estra e la procura della Repubblica di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondisci con queste news

Da dicembre, il tuo prato cambia vita. Arrivano da Sementi Rosi i robot tagliaerba di nuova generazione: niente cavi, niente complicazioni, solo un prato perfetto… da solo. Tecnologia intelligente: riconosce il perimetro, gestisce ostacoli e pendenze, lavora - facebook.com Vai su Facebook

Abbandono dei rifiuti, a Prato in volo i droni con telecamere a infrarossi per smascherare i trasgressori - Secondo l’intesa siglata dalla Procura e da Estra saranno utilizzati quattro dispositivi sul territorio cittadino e oltre che consentiranno di monitorare, anche di notte, chi non rispetta le regole ... Si legge su msn.com

Emergenza sacchi neri. Controlli anche dal cielo. Arrivano quattro droni contro gli abbandoni - Gli apparecchi saranno dotati di telecamere e potranno riprendere targhe dei veicoli e volti. Segnala msn.com

Capodanno sostenibile, stop allo spettacolo pirotecnico: mille droni in Prato la notte di San Silvestro. Le iniziative - L'accensione, come predisposto dal Comune, è prevista per sabato 22 novembre, quando Padova si vestirà a festa per ... Lo riporta ilgazzettino.it