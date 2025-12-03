A Pontedera torna Mercadera | shopping natalizio in piazza l' 8 dicembre

Pontedera, 3 dicembre 2025 –  Mercadera torna in versione natalizia nel cuore di Pontedera: lunedì 8 dicembre le piazze Martiri della Libertà e Giuseppe Garibaldi si trasformeranno in un vivace mercato dedicato allo shopping delle feste, grazie all’organizzazione di ANVA Confesercenti Valdera, Cuoio e Valdicecina. Per tutta la giornata saranno presenti numerosi banchi ambulanti, accuratamente selezionati, dove cittadini e visitatori potranno acquistare regali natalizi, decorazioni, prodotti artigianali e specialità per le festività. Il Natale accende Firenze. Monumenti illuminati mercatini e divertimento A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva contribuiranno anche i negozi del centro città, che rimarranno aperti per accogliere lo shopping natalizio in un clima festoso e accogliente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

