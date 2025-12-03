A Place of safety Al Met la pièce sulle migrazioni

Da domani a domenica al Metastasio arriva A Place of safety, l’ultimo lavoro di Kepler-452 che racconta la drammatica realtà della tratta migratoria nelle acque del Mediterraneo centrale attraverso le voci degli operatori umanitari (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30). Realizzato in collaborazione con Sea-Watch e Emergency e coprodotto da Emilia Romagna Teatro, insieme al Metastasio, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e Théâtre des 13 vents CDN di Montpellier, lo spettacolo è il risultato di un lungo periodo di indagine sul campo, iniziato dai dialoghi Enrico Baraldi e Nicola Borghesi e alcuni referenti di Ong. 🔗 Leggi su Lanazione.it

