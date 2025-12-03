A più di 11 anni dalla scomparsa ripartono le ricerche del relitto del volo MH370 | ecco perché

Today.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A più di 11 anni dalla scomparsa del volo MH370 della Malaysia Airlines, riprendono le ricerche del relitto. Dal 30 dicembre, le autorità malesi sonderanno le acque profonde dell'Oceano Indiano meridionale, dopo una sospensione delle esplorazioni imposta lo scorso aprile a causa delle condizioni. 🔗 Leggi su Today.it

