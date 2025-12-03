A Palazzo Gotico il concerto di Natale Voices of lights

Giovedì 18 dicembre alle ore 21 al Salone monumentale di Palazzo Gotico si accende la magia del Natale con il concerto "Voices of Lights" del Coro Gospel Incontrocanto e Asteria Jazz Trio. Maestro del Coro e Concertatore: Massimo Mazza.Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

