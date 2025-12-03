A Napoli nascerà un centro di recupero per uomini responsabili di violenza domestica e di genere

Il Consiglio comunale ha approvato la presa d'atto di ammissione al finanziamento regionale per un Centro per Uomini Autori di Violenza, che si occuperà di recupero e responsabilizzazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

