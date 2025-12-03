A Napoli Generazione Vincente presenta il V  Memorial Michele Amoroso

di Marco Milano Al Teatro Mediterraneo di Napoli il prossimo 12 dicembre andrà in scena il concerto di beneficenza Melodie senza tempo. La kermesse dal titolo “Un Natale in concerto per la solidarietà”, al “Mediterraneo” nella cittadina partenopea è stata ideata da “INDC – In Nome di Concetta Ets”, con “Generazione Vincente” a fare da patrocinio morale insieme a Unione Industriali Napoli. L’evento sarà un “tribute” per il quinto “Memorial Michele Amoroso”, fondatore ed ex presidente di “Generazione Vincente”, imprenditore profondamente legato al territorio e prematuramente scomparso nel 2021. 🔗 Leggi su Ildenaro.it