A Morbegno è già Natale con Christmas Art | mercatini e laboratori
Mercatini, laboratori, mostra di trenini elettrici, spettacolo teatrale per bambini e il Villaggio di Babbo Natale: per l'edizione 2025 Christmas Art raddoppia, proponendo due intense giornate, con animazione e intrattenimento, nel complesso di Sant'Antonio, a Morbegno. Domenica 7 dicembre, dalle. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Lo senti il profumo di vin brulè? A Morbegno, Il 7 e 8 dicembre 2025, torna Christmas Art 2025! Mercatini artigianali, hobbisti, piccoli produttori, Villaggio di Babbo Natale (con letterina e foto), laboratori creativi per grandi e piccoli.