A Modena dopo Patrizia arriva Patty | la nuova hamburgeria di un gruppo di giovanissimi e supercreativi

Gamberorosso.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Classe 1998, Tommaso Zoboli si appresta ad aprire il suo secondo ristorante: dopo Patrizia a Modena è in arrivo Patty. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

