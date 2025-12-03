A Modena dopo Patrizia arriva Patty | la nuova hamburgeria di un gruppo di giovanissimi e supercreativi
Classe 1998, Tommaso Zoboli si appresta ad aprire il suo secondo ristorante: dopo Patrizia a Modena è in arrivo Patty. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
