a meno di 18 anni mette a segno una truffa da 15 mila euro

AGI - Non somiglia di certo al Leonardo Di Caprio di "Prova a prendermi", ma le premesse per seguire le orme di un giovane Frank Abagnale ci sarebbero. Del resto una truffa da 15 mila euro prima di festeggiare i 18 anni, non è cosa da poco. Lo hanno trovato gli agenti della Polizia ferroviaria di Firenze. Aveva una busta pesante tra le mani e si aggirava nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. Quando ha visto gli agenti che stavano per avvicinarsi ha cercato maldestramente di nascondere tra le gambe la busta. Gli agenti si sono avvicinati chiedendogli se avesse bisogno di qualcosa ma il malloppo era troppo pesante per non essere notato con sospetto dai poliziotti. 🔗 Leggi su Agi.it

