A Lucera un percorso tra scrittura e musica con Nazario Tartaglione

Foggiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende vita venerdì 5 dicembre a Lucera, nell'incantevole cornice di ‘Mechanè - Cantiere delle Arti’ in Via Bovio 40, ‘Cantautore Lab’, la residenza culturale ideata e condotta dal cantautore pugliese Nazario Tartaglione. Un progetto che trasformerà per un'intera giornata la città in un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

lucera percorso scrittura musicaRESIDENZA Lucera: al via la residenza culturale “Cantautore Lab” ideata da Nazario Tartaglione - L’iniziativa trasforma la città in un laboratorio musicale a cielo aperto, celebrando Lucera Capitale della Cultura Puglia 2025 ... Riporta statoquotidiano.it

lucera percorso scrittura musicaA Lucera un laboratorio di scrittura creativa e un reading-concerto con l'artista Raffaele Niro - Prende vita a Lucera, Capitale della Cultura Puglia 2025, ‘Farsi Verso > Lucera’, un progetto ... Si legge su foggiatoday.it

PROGETTO ‘FARSI VERSO > LUCERA’, un progetto di residenza culturale che trasforma il cammino in scrittura - Prende vita a Lucera, Capitale della Cultura Puglia 2025, FARSI VERSO > LUCERA, un progetto di ... Segnala statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Lucera Percorso Scrittura Musica