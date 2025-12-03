A Lazzate il Paese di Babbo Natale

Due giornate all'insegna della magia, dell'allegria e dello spirito natalizio, da trascorrere con tutta la famiglia. Domenica 7 e lunedì 8 dicembre, in piazza Giovanni Paolo II a Lazzate è aperto il Paese di Babbo Natale, pronto ad accogliere grandi e piccini con magia, luci e tante sorprese.Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

