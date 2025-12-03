A Lazzate il Paese di Babbo Natale

Monzatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giornate all'insegna della magia, dell'allegria e dello spirito natalizio, da trascorrere con tutta la famiglia. Domenica 7 e lunedì 8 dicembre, in piazza Giovanni Paolo II a Lazzate è aperto il Paese di Babbo Natale, pronto ad accogliere grandi e piccini con magia, luci e tante sorprese.Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

lazzate paese babbo nataleA Lazzate il Paese di Babbo Natale - Due giornate all'insegna della magia, dell'allegria e dello spirito natalizio, da trascorrere con tutta la famiglia. Riporta monzatoday.it

lazzate paese babbo nataleI mercatini di Natale a Lazzate - Domenica 7 e lunedì 8 dicembre il borgo di Lazzate torna a trasformarsi in un villaggio di Natale, con le sue tradizionali casette di legno, il super albero luccicante, gli zampognari, il presepe e ... Lo riporta monzatoday.it

lazzate paese babbo nataleInaugurato il Villaggio di Babbo Natale presso la scuola San Giovanni, Di Pangrazio: “Bellissimo spazio che potrà regalare la magia del Natale ai più piccoli” - La città di Avezzano inizia a riempirsi di spirito natalizio anche grazie all'iniziativa della scuola San Giovanni, che ha inaugurato il suo Villaggio di Babbo Natale. Scrive terremarsicane.it

lazzate paese babbo nataleVillaggi di Babbo Natale, ecco dove si accende la magia - Durante le festività natalizie le città ospitano i Villaggi di Natale che diventano una grande meta per piccoli e grandi. Scrive msn.com

lazzate paese babbo nataleDal villaggio di Babbo Natale ai Krampus, un Natale ricco di eventi a Montegrotto Terme - Nei pomeriggi del 6, 7 e 8 dicembre, poi il 13 e 14, e infine dal 20 al 24 dicembre, dalle 15 alle 19, Babbo Natale in persona accoglierà i bambini in piazza Primo Maggio insieme ai suoi elfi. Scrive padovaoggi.it

lazzate paese babbo nataleA Filadelfia torna la magia delle feste con il Villaggio di Babbo Natale: coinvolti anche i migranti ospitati in paese - Si tratta di un’esperienza fiabesca fatta di luci, inclusione e solidarietà. Secondo ilvibonese.it

Cerca Video su questo argomento: Lazzate Paese Babbo Natale